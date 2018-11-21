Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile Sarı- Kırmızılı kulübün flört halinde olduğu iddia edilmişti.

Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri Paulo Barbosa, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Fernandes’i Galatasaray’a teklif ettiğim doğru değil. Herhangi bir Galatasaraylı yöneticiyle Fernandes hakkında görüşme yapmadım” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

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