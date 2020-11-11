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Fernando Gago futbolu bıraktı

Son olarak Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 34 yaşındaki Arjantinli oyuncu Fernando Gago, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Fernando Gago futbolu bıraktı - Spor haberleri

Arjantinli futbolcu Fernando Gago, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Gago, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. 15 yıllık kariyerimin ardından gönül rahatlığı ile bırakıyorum. Çocukken rüyalarımda bile hayal edemeyeceğim bir kariyere sahip oldum. Son yıllarda beni etkileyen, tekrarlayan sakatlıklar yaşadım. Hedeflerime ulaşmanın getirdiği mutluluk, bırakma kararımda etkili oldu. Futbol benim tutkum ve her zaman öyle olacak" dedi.

Kariyerine Arjantin ekibi Boca Juniors'ta başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 2006 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra sırasıyla Roma, Valencia, Velez Sarsfield ve Boca Juniors formaları giydi. Son olarak ise yine Velez'de oynadı.

Fernando Gago, Arjantin Milli Takımı'nda ise 61 kez görev aldı.

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