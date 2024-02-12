Fernando Santos, 44 yıl sonra ilki yaşadı!
Fernando Santos, Dorde Milic'ten (5 maç; Kasım-Aralık 1980) bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu
Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlılarda 44 yıl sonra bir ilk yaşadı.
Opta verilerine göre, Santos, 1980'den bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu.
Beşiktaş'ta en son böyle bir durumu Dorde Milic yaşamıştı. (5 maç; Kasım-Aralık 1980)
Beşiktaş'ın Santos'la ligde aldığı sonuçlar şu şekilde;
Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
Pendikspor 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
Sivasspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
Kayserispor 0-0 Beşiktaş