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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos, 44 yıl sonra ilki yaşadı! - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos, 44 yıl sonra ilki yaşadı!

        Fernando Santos, Dorde Milic'ten (5 maç; Kasım-Aralık 1980) bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 23:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:04
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        Santos, 44 yıl sonra ilki yaşadı!
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        Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlılarda 44 yıl sonra bir ilk yaşadı.

        Opta verilerine göre, Santos, 1980'den bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu.

        Beşiktaş'ta en son böyle bir durumu Dorde Milic yaşamıştı. (5 maç; Kasım-Aralık 1980)

        Beşiktaş'ın Santos'la ligde aldığı sonuçlar şu şekilde;

        Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

        Pendikspor 4-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

        Sivasspor 1-0 Beşiktaş

        Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

        Kayserispor 0-0 Beşiktaş

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