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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ferzan Özpetek'ten yeni film: 'İyi Günde Kötü Günde'

        Ferzan Özpetek'ten yeni film: 'İyi Günde Kötü Günde'

        Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni sinema filmi "İyi Günde Kötü Günde – For Better and For Worse" için hazırlıklarını tamamlayarak çekimlere İtalya'da başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Ferzan Özpetek'ten yeni film: 'İyi Günde Kötü Günde'

        Ferzan Özpetek, komedi-drama türündeki yeni filmi 'İyi Günde Kötü Günde'nin (For Better and For Worse) çekimlerine İtalya'da başladı. Film; aile ilişkileri, duygusal kırılmalar ve insan ruhunun derinliklerine odaklanan sıcak ve etkileyici hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yeni yılda vizyona girmesi planlanıyor.

        Ferzan Özpetek’in uzun yıllardır İtalyan sinemasında başarıyla kurduğu sıcak, kalabalık ve duygusal aile evrenini genişletmeye devam edeceği filmde; yakınlıklar, sırlar ve kırılgan ilişkiler yine hikâyenin merkezinde yer alacak.

        Senaryosunu Ferzan Özpetek’in, Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni ile birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda dikkat çekici isimler bulunuyor. Özpetek’in son filmi “Diamanti”de de rol alan Vanessa Scalera başrolde yer alırken; Sabrina Ferilli, “Eat Pray Love” filmiyle uluslararası başarı elde eden Luca Argentero, İspanyol oyuncu Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari ve Amanda Lear da kadroda yer alıyor.

        Filmin sahne tasarımı Deniz Kobanbay imzası taşırken, kostüm tasarımlarını Stefano Ciammitti üstleniyor. Müziğini ise Giuliano Taviani ve Carmelo Travia hazırlıyor.

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        #Ferzan Özpetek
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