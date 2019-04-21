Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin beş metre altına inen yeni evli çift, temsili nikah töreniyle evlendi.İstanbul'da bir hafta önce evlenen ve balayı için ilçeye gelen Özge ile Demirşah Batmaz çifti, bir dalış merkezi dalgıçlarıyla Tarzan Koyu'na gitti.



Gelinlik ve damatlık giyerek denizin 5 metre derinliğinde tabana kurulan nikah masasına oturan çift, nikah memurunun sorusuna "Evet" dedi.Törenin ardından su altında çalınan davul zurna eşliğinde genç çift halay çekti. Özge Batmaz, gelin ayakkabısının altına bekarların isimlerinin yazıldığı geleneği ise paletinin altına yazarak yaşattı.Gazetecilere açıklama yapan Özge Batmaz, 6 yıldır sürekli Fethiye'de dalış yaptıklarını söyledi.





Bir hafta önce İstanbul'da nikah törenlerinin olduğunu belirten Batmaz, "Denizin altından da böyle bir tören olsun istedik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Benim için unutulmaz bir andı. Gerçek nikahımızdan daha çok heyecanlandım." dedi.Su altındaki törende çok heyecanlandığını ifade eden Demirşah Batmaz kendilerine bu fırsatı veren tüm ekibe teşekkür etti.Dalgıç Önder Diktaş ise sezonun sezonun ilk dalışının özel bir etkinlik olmasının çok güzel olduğunu kaydetti.Balayı çiftine özel bir konsept hazırladıklarını dile getiren Diktaş, su altında nikahın ardından davul zurna eşliğinde oyun oynandığını belirtti.