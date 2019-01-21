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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcı, "Paranı FETÖ çekecek" diyerek N.Ş.’nin 700 bin lirasını aldı. İHA'nın haberine göre; N.Ş. bankadan çektiği parayı 100 bin euro olarak dolandırıcıya kendi elleriyle teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ş, polise giderek şikayetçi oldu.
EDİRNE'DE YAKALANDI
Polis ekipleri "Paranı FETÖ çekecek" yalanıyla N.Ş.’yi 700 bin TL dolandıran şahısların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının da yardımıyla parayı alan şahsı takibe aldı.
Yapılan çeşitli arama ve takip sonucunda dolandırıcılık olayına karışan şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilerek Edirne’de olduğu anlaşılan İ.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan İ.D'nin evinde 15 bin 500 euro ele geçirilirken, şahsın 2016 yılından bu yana çok sayıda vatandaşı çeşitli yöntemlerle dolandırdığı oryaya çıktı.
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