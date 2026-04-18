Feyha Çelenk, toprağa verildi

Sanatçı ve tiyatrocu Feyha Çelenk, Bursa'da yaşamını yitirdi. Çelenk için uzun yıllar emek verdiği Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde bir tören düzenlendi.

Törene sanatçının kızı Fatma Çelenk, kardeşi Feyza Güven, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) Müdürü Sezai Yılmaz, Bursa Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ile sanatçının öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

REKLAM

"SON GÜNLERİNİ BÜYÜK BİR GURURLA GEÇİRDİ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Feyha Çelenk’in yaşamından kesitlerin yer aldığı bir kısa film gösterildi. Törende konuşan kızı Fatma Çelenk, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz. Annem son günlerini büyük bir gururla geçirdi. Adının bir sanat kitaplığına verilmesi onu çok mutlu etmişti. İki hafta önce bana, "Geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, çok huzurluyum" demişti. Ben de bu yüzden huzur doluyum.

"ÇALIKUŞU OYUNUNU TEKRAR SAHNEYE KOYACAĞIZ"

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ise konuşmasında Çelenk’in Türk tiyatrosu için önemine değindi: Feyha Çelenk sadece Bursa için değil, Türk tiyatrosu için de en güzide sanatçılardan biridir. Sanatçı kimliğinin yanı sıra insan olarak da çevresine çok şey katan annemiz, ablamız Feyha Çelenk için toplanmış bulunuyoruz. Bazı değerler vardır ki; çok sık görüşmeseniz bile varlıkları sizi her zaman ayakta tutar. Bundan sonra salonumuzda bir koltuğu daima onun anısına boş bırakacağız. Ayrıca, yıllar önce başrolünde oynadığı 'Çalıkuşu' oyununu tekrar sahneye koyacağız.

REKLAM

Çelenk için Üsküdar Şakirin Camii'nde, ikindi namazını müteakip bir cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, dostları, sanat camiasından pek çok isim ve sevenleri katıldı.

Taziyeleri Çelenk'in yakınları kabul ederken, sanatçının vefatı meslektaşları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Feyha Çelenk'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAK"

Törene katılan oyuncu Tuğrul Tülek, Feyha Çelenk'in hayatındaki yerini şu sözlerle ifade etti: Feyha Çelenk bizim 'Feyha Teyzemiz' idi; tiyatroya başlamamıza vesile olan kişiydi. Az önce de aramızda konuştuğumuz gibi, hayatımızın en önemli dönemlerinde yanımızda bulunmuş ve bu mesleğe adım atmamızı sağlamış kıymetli bir öğretmenimizdi. Konservatuvarda da hocam olan Çelenk ile o kadar çok anımız var ki... Bugün, onun hayatımızdaki yerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Kendisi her zaman kalbimizde olacak. Mesleğimizi icra ettiğimiz sürece, onun bize verdiği bayrağı en iyi şekilde taşıyarak onu temsil etmeye devam edeceğiz.

REKLAM

"TİYATRO ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞIYDI"

Oyuncu ve yönetmen Ali Düşenkalkar ise sanatçının tiyatro tarihindeki önemine dikkat çekti. Düşenkalkar, "Tüm tiyatro camiasının başı sağ olsun. Feyha Abla; oyuncu, yönetmen, eğitmen ve idareci kimliklerinin yanı sıra en önemli özelliği 'kurucu' olmasıydı. Bursa Kültür Sanat Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurucu üyelerindendi. Devlet Tiyatroları’nın Bursa müdürlüğünü iki dönem yürüttü. Yaşamı tamamen tiyatro üzerine kurulu büyük bir öğretmendi. Hem Devlet Tiyatrosu hem de belediyenin tüm galalarına katılır, talebeleri tarafından ayakta alkışlanırdı. Tiyatrodan her zaman övgüyle bahsederdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tayyare Kültür Merkezi'nde onun adına Feyha Çelenk Kütüphanesi'ni kurmuştu; çok yakında açılışını yapacaktık. Açılış öncesi birlikte kahve içmiştik... Tiyatro adına çok önemli bir mihenk taşıydı. Devlet Tiyatroları’nın ilk kadın müdürü olması hasebiyle de yeri bambaşkaydı. Ruhu şâd olsun" dedi.