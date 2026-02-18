Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek: Diyetteyim - Magazin haberleri

        Feyza Civelek: Diyetteyim

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek; "Diyetteyim. Kilo verdim, spor yapıyorum. Eski halime de çok yakın zamanda kavuşacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 08:42 Güncelleme: 18.02.2026 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Diyetteyim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Feyza Civelek, önceki gün 'Bir Aile Provası' adlı tiyatro oyununu izledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Civelek, kilo verdiğini söyleyerek; "Diyetteyim şu an. Kilo verdim, spor yapıyorum. Eski halime de çok yakın zamanda kavuşacağım" dedi.

        Civelek, müzik dünyasına adım atan Beren Saat'in şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında ise; "Ben çok beğendim, gayet eğlenceli. Değişik olmuş, yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Terzi Fatma, hırsızlık şüphelilerine direndi: Tokatlayıp, dışarı attım

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terzi Fatma Kapalıgöz (52), iş yerine gelip kendisinden para isteyen, başlarında kask bulunan 2 kişiden birini tokatlayıp iş yerinden attı.  (DHA)

        #Feyza Civelek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Hasta olmak istemeyenler için altın kurallar
        Hasta olmak istemeyenler için altın kurallar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...