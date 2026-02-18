Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Feyza Civelek, önceki gün 'Bir Aile Provası' adlı tiyatro oyununu izledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Civelek, kilo verdiğini söyleyerek; "Diyetteyim şu an. Kilo verdim, spor yapıyorum. Eski halime de çok yakın zamanda kavuşacağım" dedi.

Civelek, müzik dünyasına adım atan Beren Saat'in şarkısı 'CapitaliZoo' hakkında ise; "Ben çok beğendim, gayet eğlenceli. Değişik olmuş, yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.