Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı. FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.

Fransa'da vakalar, Almanya, İngiltere ve şu an Çin'den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'dan da önce görüldü. Ülkede 24 Ocak'tan sonra vaka sayıları artış gösterdi. 14 Şubat'ta vaka sayısı 11'e ulaşırken; Fransa, Avrupa ülkeleri içinde virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Paris'te virüs tespit edilmesi nedeniyle Bichat Hastanesi'nde karantinada tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fransa'nın, salgın artık ülkede hızla yayılmaya başlarken aldığı ilk önlemlerden biri; ülkede eczanelere 15 milyon maske dağıtmak, 200 milyon ilave maske sipariş etmek ve 100'ün üzerinde hastaneyi hazır tutmak oldu. Öte yandan, yetkililerin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175'e, vaka sayısı ise 7 bin 730'a yükseldi.