Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobil

Fiat fiyat listesi 2019: Fiat Türkiye yerli üretim otomobil fiyatları ne kadar?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Fiat yerli üretim otomobil fiyatları da merak konusu oldu. Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürüldü. İşte Fiat yerli üretim otomobil fiyat listesi 2019

Fiat fiyat listesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Bankalar Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürdü. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Tofaş hisseleri güne yüzde 5.29, Ford Otosan hisseleri yüzde 1.51 primle başladı.

1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Taşıt kredileri aylık yüzde 1.40'lı seviyelerdeydi.

ARAÇLARIN 0 KM OLMASI GEREKİYOR

1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Araçların 0 km olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN FİRMALARLA ANLAŞMA YAPILDI

Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Kampanya ile 50 bin ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Ticari araçlarda 72 bin ila 120 bin arasındaki kredilere 30 ila 60 arasındaki vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamada "Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için; Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir." denildi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika HABERİ! 3 kamu bankasından özel taşıt kredisi faiz oranı: 0.49 - 0.69
OTOMOBİL3 kamu bankasından özel taşıt kredisi
Faiz indirimiyle toplam maliyet binek araçlarda 27, ticari araçlarda 39 bin lira düşecek
OTOMOBİLÖzelde 27 ticaride 49 bin lira indirim
Türkiye'de üretilen otomobiller! Hangi binek araç markaları düşük faizli taşıt kredisine uygun
OTOMOBİLDüşük faizli kredi hangi modellere var?
"Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak"
OTOMOBİL"Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını ...
ABD ve Japonya otomobil konusunu ilerdeki görüşmelere bıraktı
OTOMOBİLOtomobilde anlaşma başka bahara
Daimler'e dizel cezası!
OTOMOBİLDizel skandalında yeni gelişme
Fiat Chrysler aldığı vergi iadelerini Avrupa'ya geri ödeyecek
OTOMOBİLFiat vergi iadesini geri verecek
Honda dizel otomobilden vazgeçti
OTOMOBİLArtık dizel satmayacak
Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı
OTOMOBİLTürk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a ...
"Faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacak"
OTOMOBİL"Faiz indiriminin satışlara pozitif etkisi olacak"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X