        Haberler Spor Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "6'lı Final" heyecanı

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "6'lı Final" heyecanı

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali, yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:32 Güncelleme:
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "6'lı Final" heyecanı!

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final heyecanı, yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak.

        Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyon, 15-19 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-in turunda rakiplerine üstünlük kurarak yarı finale yükselme hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya), sarı-kırmızılılar ise Basket Landes (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        FİNAL 19 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

        Zaragoza'daki Pabellon Principe Felipe Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada çeyrek final maçları, 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

        Organizasyonda yarın Spar Girona ile Umana Reyer TSİ 18.30'da, Basket Landes ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 17 Nisan Cuma günü, şampiyonun belli olacağı final müsabakası ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de yapılacak.

        Üçüncülük maçı ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de oynanacak.

        FENERBAHÇE, TURNUVADA İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki şampiyonluk kazandı.

        Organizasyonda toplamda 12. kez adını final etabına yazdıran Fenerbahçe Opet, ilk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda elde etti.

        2023-2024 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, üst üste 2 kez kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı

        Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG, 2. ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

        Sarı-kırmızılılar, 1 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tek şampiyonluk yaşadı.

        2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

        Sarı-kırmızılı takım, 1998-1999 sezonunda ise 3. oldu.

        SLAVİA SOFYA, İLK ŞAMPİYONLUK KUPASININ SAHİBİ OLDU

        Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

        Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

        DAUGAVA RİGA, 18 ŞAMPİYONLUKLA REKORU ELİNDE BULUNDURUYOR

        Bu sezon 67. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

        Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

        Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

        Bu turnuvada 2014'te Galatasaray, 2023 ve 2024'te Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinin önünde biriken su nedeniyle çocuklarını sırtında taşıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu Yeni Mahalle'de bazı noktalar suyla doldu. Mahallede yaşayan Cengiz Dilce, evinin önündeki su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu yaklaşık 1 aydır her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi. (DHA)

        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?