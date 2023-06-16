Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sigorta
ABONE OL

Fiba Sigorta 'dijital' iş modeliyle geldi

Bankacılık ve sigortacılık sektörünün iki markası HDI Sigorta ve Fibabanka’nın, stratejik iş birlikleri kapsamında kurulan dijital sigorta şirketi, Fibasigorta faaliyetlerine başladı. Fibasigorta, teknolojik altyapısıyla değişen tüketici beklentilerine en uygun çözümleri üretmeyi hedefliyor. Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Arkamızda sigortacılık sektörünün dünü ve bugünüyle ilgili ciddi bir tecrübe, önümüzde geleceğe yönelik güçlü bir vizyon var” dedi. Fibasigorta elektronik cihaz koruma, uzatılmış garanti, kasko, konut, deprem sigortası, ekran kırılması ve ticari ferdi kaza sigortaları gibi günlük hayatı kolaylaştıran ve güvence altına alan sigorta ürünlerine kolay ve hızlı ulaşılabilmesini amaçlıyor.

Fiba Sigorta 'dijital' iş modeliyle geldi
HABERTURK.COM

HDI Sigorta ile Fibabanka hayat dışı sigortacılık alanında hizmet verecek dijital sigorta şirketi Fibasigorta’yı kurdu. Sigorta teknolojilerindeki yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenimi, iş zekâsı ve analitiği gibi yenilikçi uygulamaları iş modeline entegre ettiklerini belirten Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şirketin stratejisini ve iş modelini 1 yıldan kısa bir sürede özverili ve titiz bir çalışmayla oluşturduklarını söyleyerek, “Fibasigorta güvenilir, kolay ve hızlı sigortacılığın en önemli aktörlerinden biri olacak” dedi.

Tüm sektörlerde olduğu gibi, sigortacılık sektöründe de yaşanan değişimlerin gerektirdiği yeni hizmet anlayışını Fibasigorta’nın hayata geçireceğini dile getiren Öztürkoğlu, “Tüm dünyada, tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de değişim rüzgarları esiyor. Sigortacılık sektöründe yaşanan teknolojik değişimlerin yanı sıra, ekonomik ve sosyal değişimler de yepyeni bir hizmet anlayışına yönelik ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Bu gelişmeler ışığında hem ülkemizin ekonomisi hem de sektörümüz için önem taşıyan bir adım attık” açıklamasında bulundu.

'İHTİYAÇ DUYULAN YERDE OLACAĞIZ'

Dijital sigortacılık alanında güçlü bir adım atmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek açıklamasına devam eden Öztürkoğlu “Sigorta sektörünün dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rol üstlenecek Fibasigorta’nın faaliyetlerine başlamasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Arkamızda sigortacılık sektörünün dünü ve bugünüyle ilgili ciddi bir tecrübe, önümüzde geleceğe yönelik güçlü bir vizyon var. Dolayısıyla sektörün yaşadığı dönüşümü ve gittiği noktayı iyi analiz ederek, bu gelişmelere göre stratejiler üretiyoruz. Sigortacılık teknolojilerinde her geçen gün büyüyen bir ivme var. Teknoloji bugün sektöre risk yönetiminden müşteri deneyimine, ürün geliştirmeden satışa kadar güçlü bir değer zinciri sağlıyor. Fibasigorta olarak müşterilerimizin en çok sigortaya ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda, onların satın aldıkları ürünle ilişkili kişiselleştirilmiş sigorta ürünü satın alma hizmeti sunacağız. Sigorta işlevselliğini teknoloji ile dijitalleştirerek, bir üçüncü taraf hizmet veya mal sağlayıcının yenilikçi sigorta ürünlerini müşterilerimizin satın alma yolculuklarına sorunsuz, hızlı ve düşük maliyetle entegre edeceğiz. Fibasigorta bu değer zinciri ile dijitalin yarattığı dönüşümle günlük işlemlerini tek ekrana sığdıran, ihtiyacı olan poliçelere kolay, güvenilir şekilde ulaşmak isteyen müşterinin kesişim kümesinde yer alıyor” diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Nippon kasko sigortasına yeni özellikler ekledi
SİGORTA Kaskoda yeni dönem
Düğünlerde altın ve para yerine BES barkodu takılacak
SİGORTA Türkiye Sigorta 'Hediye BES' çıkarıyor
"Kasko ve sağlıkta primler o kadar arttı ki fiyat vermeye utanıyorum'
SİGORTA Fiyat vermeye utanıyorum
70 yaşa kadar güvence sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası  
SİGORTA Tamamlayıcı sağlıkta güvence artışı
'Sigorta sektörü depremde merkezi noktada konumlandı'
SİGORTA 'Merkezi noktada konumlandık'
Quick Sigorta'dan Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar sergisi   
SİGORTA Quick'ten çocuklar için sergi  
Matkap, Anadolu Sigorta'da genel müdür yardımcısı oldu
SİGORTA Anadolu Sigorta'da yeni atama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.