FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı resmi olacak duyuruldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyun içinde birçok yenilik de barındıracağa benziyor. Peki FFIFA 22 ne zaman satışa çıkıyor? İşte FIFA 22 fiyatı...

FIFA 22 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 NE KADAR, KAÇ TL?

FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

– 419,99 TL Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

– 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5) Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox