FIFA 23 çıktı mı, ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye satış fiyatı ne kadar? FIFA 23 çıkış tarihi belli oldu!

Spor oyunları dünyasının popüler oyunları arasında yer alan FIFA serisinin yeni sürümü FIFA 23'ten ilk video geldi. Oyun severler çıkan videonun ardından satış fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, " FIFA 23 ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar?" İşte Türk oyuncuları yakından ilgilendiren detaylar...

FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 23, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkış yapacak. Bu noktada oyun 30 Eylül 2022 tarihinde piyasalara çıkacak.

FIFA 23 NE KADAR, KAÇ TL?

PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye ön siparişe sunuldu.

21 Ağustos'tan önce ön sipariş verdiğiniz taktirde FIFA World Cup™ FUT Hero eşya hediyesinin de dahil olacağı Ultimate Edition ise 1000 TL.

Xbox'ta standart sürümü 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den satılıyor.

PC için ise, FIFA 23'ün standart sürümü Steam'de 699 TL, Ultimate sürümü ise 899 TL'den ön siparişe açıldı.