        FIFA'dan Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası!

        FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a iki dosya nedeniyle 12 puan silme cezası verdi. Bu kararla Adana temsilcisi, Trendyol 1. Lig'de -45 puanla son sırada kaldı.

        Giriş: 23.02.2026 - 17:23
        Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası!

        FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 12 puan daha silme cezası verdi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'a toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

        Adana temsilcisi, ligde -45 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

