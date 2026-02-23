FIFA'dan Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası!

Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 22 Şubat 2026 (Çocuk Gelişimi Ve Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler!)

Çocuk gelişimi nasıl izlenir? Kanser tedavisindeki son gelişmeler neler? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Dr. Süer Yüksel ve Doç. Dr. Dilşen Çolak konuk oluyor.