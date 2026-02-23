FIFA'dan Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a iki dosya nedeniyle 12 puan silme cezası verdi. Bu kararla Adana temsilcisi, Trendyol 1. Lig'de -45 puanla son sırada kaldı.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 12 puan daha silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'a toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana temsilcisi, ligde -45 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.
