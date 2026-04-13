FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası!
Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:31
FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'a bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Malatya temsilcisi, Kırmızı Grup'ta -52 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.
