FIFA Dünya Kupasında büyük final geldi çattı. İki takımda rakiplerini devirerek finale kadar geldi. Futbol tutkunları bu maçı heyecanla bekliyor Hırvatistan ilk kez çıktığı finalde kupayı müzesine taşımak için mücadele edecek. Fransa ise 3 kez çıktığı finalde bir kez yüzü gülmüştü.



FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası, l Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhinki Stadı'nda sahibini bulacak.



Maç TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Maç saat 18:00'de başlayacak.



Muhtemel 11'ler



Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud



Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Brozovic, Rebic, Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic







FİNALE NASIL GELDİLER?



Fransa, C grubunda Avustralya’yı 2-1, Peru’yu 1-0 yendikten sonra Danimarka ile 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla grubu lider tamamladı.

2. turda Arjantin’le eşleşen Maviler, sahadan unutulmaz bir maç sonunda 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Fransa çeyrek finalde Uruguay’ı 2-0 mağlup ettikten sonra yarı finalde Belçika’yı tek golle geçti ve finale yükseldi.

D grubundaki Hırvatistan, perdeyi 2-0’lık Nijerya galibiyetiyle açtı. Arjantin’i 3-0, İzlanda’yı 2-1 yenen Hırvatlar, grup maçlarının tamamını kazanan 3 takımdan biri olarak 2. tura kaldı. Son 16 maçında Danimarka’yla karşılaşan Hırvatistan, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta rakibini penaltı vuruşları sonucunda 3-2’yle geçmeyi başardı. Çeyrek finalde ev sahibi Rusya’yla oynayan Hırvatistan bu kez 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçı penaltılarda 4-3 kazandı. Yarı finalde İngiltere ile karşılaşan Hırvatistan, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın normal süresini 1-1 eşitlikle geçtikten sonra uzatmalarda 2-1’lik galibiyetle adını finale yazdırdı.

FRANSA - HIRVATİSTAN TARİHÇESİ



Fransa, tarihindeki 3. Dünya Kupası finaline yükseldi. 1998’de kendi evinde oynanan kupayı müzesine götüren Fransa, 2006’da finalde İtalya’ya kaybetmişti. 2018, Fransa’nın tamamı son 20 yılda çıkılan 3. final maçı olacak.

Yugoslavya’nın dağılması sonrası futbol sahnesine 1990’da giren Hırvatistan, ilk kez katıldığı 1998 Dünya Kupası’nda üçüncü olmuştu. Yarı finalde Fransa’ya 2-1 kaybeden Hırvatlar, üçüncülük maçında Hollanda’yı 2-1 mağlup etmişti. Hırvatistan daha sonra katıldığı 2002, 2006 ve 2014’teki kupalarda gruptan çıkamadı.