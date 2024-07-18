FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım 16 sıra birden yükseldi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında büyük bir yükselişe imza atarak 16 sıra birden tırmandı. İşte ay-yıldızlıların FIFA dünya sıralamasındaki yeri ve detaylar...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyerk finale kalarak ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonalarında tarihinin en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.
Turnuvada oynadığı toplam 5 maçın 3'ünü kazanan ay-yıldızlıların bu başarısı FIFA milli takımlar sıralamasına da yansıdı.
Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan Türkiye, dünya sıralamasında 16 basamak birden tırmandı. EURO 2024'e dünya 42'ncisi olarak başlayan A Milliler, 26'ncı sıraya kadar yükseldi.
FIFA dünya sıralamasının ilk 10 sırasında ise şu takımlar yer alıyor:
10) İTALYA
9) KOLOMBİYA
8) PORTEKİZ
7) HOLLANDA
6) BELÇİKA
5) BREZİLYA
4) İNGİLTERE
3) İSPANYA
2) FRANSA