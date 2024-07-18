Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım 16 sıra birden yükseldi - Futbol Haberleri

        FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım 16 sıra birden yükseldi

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında büyük bir yükselişe imza atarak 16 sıra birden tırmandı. İşte ay-yıldızlıların FIFA dünya sıralamasındaki yeri ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyerk finale kalarak ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonalarında tarihinin en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

        2

        Turnuvada oynadığı toplam 5 maçın 3'ünü kazanan ay-yıldızlıların bu başarısı FIFA milli takımlar sıralamasına da yansıdı.

        3

        Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan Türkiye, dünya sıralamasında 16 basamak birden tırmandı. EURO 2024'e dünya 42'ncisi olarak başlayan A Milliler, 26'ncı sıraya kadar yükseldi.

        FIFA dünya sıralamasının ilk 10 sırasında ise şu takımlar yer alıyor:

        4

        10) İTALYA

        5

        9) KOLOMBİYA

        6

        8) PORTEKİZ

        7

        7) HOLLANDA

        8

        6) BELÇİKA

        9

        5) BREZİLYA

        10

        4) İNGİLTERE

        11

        3) İSPANYA

        12

        2) FRANSA

        13

        1) ARJANTİN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı