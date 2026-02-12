Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

"BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN OLMAK ZOR DEĞİL, ZOR OLAN HATIRLANAN OLMAK"

Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlıktan ve popülerlikten farkını da açıklayan eski başkan, "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır."