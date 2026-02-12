Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fikret Orman'dan adaylık açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

        Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Spor Kulübü Derneği'nin düzenledği organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, adaylık konusuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

        2

        "SEÇİM ORTAMI YOK, ADAYLIK KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

        Beşiktaş'ta şu anda resmi bir seçim süreci bulunmadığını belirten Orman, "Bana 'aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değilken adaylık üzerinden konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        3

        "BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN OLMAK ZOR DEĞİL, ZOR OLAN HATIRLANAN OLMAK"

        Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlıktan ve popülerlikten farkını da açıklayan eski başkan, "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır."

        4

        "BEŞİKTAŞ DİKİLİTAŞ PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİ"

        Beşiktaş'ın projeleri hakkında da görüş belirten efsane başkan, "Dikilitaş projesinde başkanı ve yönetim kurulunu çok başarılı buluyorum. Ben, onu da Beşiktaş'ın kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu hâliyle 150–200 milyon euro gelir gelecekmiş; kendimiz yaparsak 300 milyon euro civarında bir gelir gelir." diye söz etti.

        5

        "KENDİ DOĞRUSUNU BULACAKTIR"

        Kulübün mevcut durumuna da değinen Orman, Beşiktaş'ın köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır. Bu camia zorlukları aşabilecek güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

        6

        TARAFTARA UYARI

        Taraftara uyarılarda da bulunan Fikret Orman, "Her geleni pişman edersek, her gelen arkasındakine hırsız muamelesi yaparsa kim olacak başkan? Böyle bir camia mı olur? Beşiktaşlılar da kendine çeki düzen vermeli. Ersin'e bağırıyorlar, çok yanlış buluyorum. Yönetim de 'bağırmamalılar' diye söylemeli. Taraftardan korkulmaz; hepimiz taraftarız." ifadelerini kullandı.

        7

        "DAVALAR BİTENE KADAR STADA GELMEYECEĞİM"

        Stadyuma ne zaman geleceğini de açıklayan spor adamı, "Davalar bitene kadar kendimi oraya gitmeye layık görmüyorum." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        İzmir'de yollar göle döndü
        İzmir'de yollar göle döndü
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        New York'ta soğuk hava can aldı
        New York'ta soğuk hava can aldı