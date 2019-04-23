Filede dev derbi!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üçüncülük play-off serisi ilk maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'le sahasında karşılaşacak.
Toplamda iki galibiyete ulaşan takımın sezonu üçüncü bitireceği serinin ilk maçı yarın saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Serinin ikinci maçına ise bu sefer Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak. Bu derbi ise 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Gerekirse üçüncü maç 30 Nisan Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde yapılacak.
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