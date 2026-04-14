Filedeki play-off 1-4 etabında ikinci maçlar oynanacak

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin, Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta, 16.17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.