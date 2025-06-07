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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri'nde kadro belli oldu - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri'nde kadro belli oldu

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:04
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        Filenin Efeleri'nde kadro belli oldu!
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        FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Çin etabınde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

        Milli takım kadrosunda yer alan isimler ve ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

        Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

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        Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

        Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı da şu şekilde:

        11 Haziran Çarşamba:

        TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye

        13 Haziran Cuma:

        TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye

        14 Haziran Cumartesi:

        TSİ 14.00 Türkiye-Polonya

        15 Haziran Pazar:

        TSİ 10.00 Çin-Türkiye

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