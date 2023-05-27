Filenin Efeleri'nden harika başlangıç

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

Filenin Efeleri'nden harika başlangıç

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında Portekiz'e konuk olacak.

Filenin Efeleri'nden harika başlangıç
AA

Filenin Efeleri, milli takım sezonunu galibiyetle açtı. 2023 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılar, ilk maçında Danimarka ile deplasmanda karşılaştı.

TRT SPOR'dan canlı yayınlalan müsabakada Filenin Efeleri ilk seti 25-18 önde kapattı. A Milliler, ikinci seti 25-21'lik skorla kazandı. Üçüncü sette de rakibine göz açtırmayan ve seti 25-15'lik skorla üstün tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, 2004'ten bu yana farklı isimlerle yapılan organizasyonun en başarılı ülkesi konumunda. Turnuvaya 12 kez katılım gösteren Filenin Efeleri, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2019 ve 2021 yıllarında zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz sene ise finalde Çekya'ya yenilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
VOLEYBOL Halkbank'ta Slobodan Kovac dönemi
Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars’ın yeni başantrenörü oldu
VOLEYBOL Zoran Terzic'in yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş Ceylan, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı
VOLEYBOL Bahar Toksoy Guidetti, Beşiktaş Ceylan'da!
Voleybolda milli takımlar için sezon açılış töreni yapıldı
VOLEYBOL Milli sezon açılış töreni yapıldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı
VOLEYBOL Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı
Kapaklı Site Spor'da hedef 1. Lig!
VOLEYBOL Kapaklı Site Spor'da hedef 1. Lig!
Giovanni Guidetti: Bu takım harika oyunculardan ve harika insanlardan oluşuyor
VOLEYBOL "Takım harika insanlardan oluşuyor"
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
VOLEYBOL Şampiyonlar basınla buluştu
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
VOLEYBOL Türk finali VakıfBank'ın!
Fenerbahçe Petrol Ofisi derbide Galatasaray'ı yenerek finale yükseldi
VOLEYBOL İlk final bileti Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.