Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Türkiye İtalya voleybol milli maçı...

        2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finale yükselmek adına İtalya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son 3 karşılaşmasında Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'ı mağlup ederek büyük bir moral bulan ve grubunu 3. sırada bitirmeyi başaran millilerimizin İtalya maçına dair bilgileri bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:50
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında ABD'de İtalya ile karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın yarı finalde ABD-Japonya maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

        2

        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye İtalya Milletler Ligi voleybol milli çeyrek final maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI İZLE

        4

        2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

        1- Polonya - 29
        2- ABD - 28 
        3- TÜRKİYE - 29
        4- Çin - 24
        5- Brezilya - 25

        5

        FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIM

        Voleybol Milletler Ligi'nde ilk sekizde yer alan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde finallerinde oynamaya hak kazanan takımlar şu şekilde;

        Türkiye – İtalya

        Polonya – Almanya

        Brezilya – Çin

         

        ABD – Japonya

        6

        Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

        Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

        7

        Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Zampuan!
        Zampuan!
        Ailesinden 4 kişiyi katleden cani hakim karşısında!
        Ailesinden 4 kişiyi katleden cani hakim karşısında!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!