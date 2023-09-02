Filenin Sultanları finalde! Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? - Basketbol Haberleri

Filenin Sultanları finalde! Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? - Basketbol Haberleri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyonada adını finale yazdırdı. Final heyecanını şimdiden yaşamaya başlayan basketbol tutkunları "Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda?" sorgulamalarına başladı. İşte tüm detaylar…

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak ve karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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RAKİBİ İTALYA'YA SERT MAĞLUBİYET

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.