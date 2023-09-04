Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında?
A Milli Voleybol takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biri olan Melissa Vargas, Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en önemli oyuncularından birisi oldu. Filenin Sultanlarının değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte "Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?" sorularına dair tüm detaylar...
A Milli Voleybol takımının en değerli oyuncularından birisi olan Melissa Vargas'ın hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, 16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Vargas'ın hayatına dair tüm detaylar...
MELLİSA VARGAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Küba'nın Cienfuegos kentinde 16 Ekim 1999 yılında dünyaya gelen Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Vargas küçük yaşta yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti.
Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giydi ve 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için voleybol oynamaya başladı. Vargas henüz 14 yaşındayken tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" dedi.
T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığında çok sevinen Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu ve A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını, Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirdi.
Küba'nın katı kuralları olduğu için Melissa Vargas, kendi isteği ile takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkerle iletişime geçebiliyordu. 2016-2017 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Protejov'a gitti.
16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını gösterdi ve voleybol camiasının en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Kariyerinin zirvesindeyken Çekya'da sakatlandı. Tedavi için Küba'ya döndü ancak devletin koşullarından memnun olmadığı için özel klinikte tedavi aldı.
Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.
"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan isim Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.
Melissa Vargas 23 yaşında, 1,94 cm ve 76 kg.