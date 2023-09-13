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        Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Japon ekibi Hisamitsu Springs'i 4-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:31
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        Filenin Sultanları 4-0 kazandı
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        2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Filenin Sultanları, hazırlıklar kapsamında bugün oynadığı dostluk maçında Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-20) mağlup etti.

        Elemelerde B Grubu’nda yer alan Milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

        Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:

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        16 Eylül Cumartesi

        07.00 Türkiye - Porto Riko

        17 Eylül Pazar

        07.00 Türkiye - Bulgaristan

        19 Eylül Salı

        07.00 Türkiye - Peru

        20 Eylül Çarşamba

        07.00 Türkiye - Arjantin

        22 Eylül Cuma

        10.00 Türkiye - Brezilya

        23 Eylül Cumartesi

        13.30 Türkiye - Japonya

        24 Eylül Pazar

        10.00 Türkiye - Belçika

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