Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Japonya voleybol maçı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 6. maçında bu kez Japonya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan ve sadece 2 set veren Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya'yı da mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte, Türkiye Japonya voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...
Filenin Sultanları Japonya voleybol milli maçı için beklenen gün geldi çattı. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 24. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolsevelerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...
FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 13:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Japonya / 15 Puan (5 maç)
2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)
3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)
4- Belçika / 6 Puan (5 maç)
5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)
6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)
7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)
8- Peru / 0 Puan (5 maç)