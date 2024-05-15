Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya kaybetti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibin 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya bir numarası, son şampiyon "Filenin Sultanları", molaya üç sayılık farkla geride girdi: 14-11. Mola sonrası farkı kapatmakta zorluk çeken ay-yıldızlı ekip, 6 sayı (17-11) geriye düştü. Daha sonraki bölümde farkı kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, setin sonlarına doğru farkı 1'e indirdi: 22-21. Rakibinin setin son bölümündeki üstün oyununa engel olamayan "Filenin Sultanları", ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.

REKLAM

İkinci sete kötü başlayan Türkiye, Japonya karşısında 12-4 geriye düşmesine rağmen 17-17 eşitliği yakaladı. Rakibine karşı 21-19 öne geçen "Filenin Sultanları", skor üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci seti de 25-21 yitirdi: 2-0.