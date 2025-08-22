Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın ilk sınavı İspanya - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın ilk sınavı İspanya

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, üst üste 6'ncı kez bu turnuvada mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 09:42 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:42
        Filenin Sultanları'nın ilk sınavı İspanya
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında yarın İspanya'yla mücadele edecek.

        Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

        Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

        Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

        Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

        MİLLİ TAKIMIN KADROSUNDA DENEYİMLİ İSİMLER VAR

        Ay-yıldızlıların Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak.

        Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da Tayland'da milli takımın başarısı için ter dökecek.

        MİLLİLER, ÜST ÜSTE 6'NCI KEZ BOY GÖSTERECEK

        Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.

        Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

        MAÇ PROGRAMI

        Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

        Yarın:

        TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

        25 Ağustos Pazartesi

        TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

        27 Ağustos Çarşamba

        TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

