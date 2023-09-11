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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Elemeleri maç programı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Elemeleri maç programı!

        Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, Paris 2024 bileti almak için Japonya'da mücadele edecek. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:03
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        Filenin Sultanları'nın maç programı!
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        Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösterecek. Milliler, karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

        B Grubu'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar; ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, Paris 2024 biletini alacak.

        B Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle;

        PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ

        16 Eylül Cumartesi

        07.00 Türkiye - Porto Riko / TRT SPOR

        17 Eylül Pazar

        07.00 Türkiye - Bulgaristan / TRT SPOR

        19 Eylül Salı

        07.00 Türkiye - Peru / TRT SPOR

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        20 Eylül Çarşamba

        07.00 Türkiye - Arjantin / TRT SPOR

        22 Eylül Cuma

        10.00 Türkiye - Brezilya / TRT SPOR

        23 Eylül Cumartesi

        13.30 Türkiye - Japonya / TRT SPOR

        24 Eylül Pazar

        10.00 Türkiye - Belçika / TRT SPOR

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