Mali sıkıntılardan ötürü transferde ayağını yorganına göre uzatan Trabzonspor'un kapısını Almanlar çaldı. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Bordo-Mavililer'in geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Filip Novak için 1 milyon Euro'luk teklif yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, 1 milyon 900 bin Euro bonservisle Danimarka'nın Midtjylland ekibinden transfer edilen Çek futbolcu için yapılan bu teklifi çok düşük bulup geri çevirdi. Yöneticilerin, rakamın düşük olmasının yanı sıra şu anki bütçeleriyle Novak'ın yerini doludracak oyuncu bulmalarının zor olması nedeniyle de öneriye soğuk baktıkları belirtildi. Hertha Berlin'in yeni bir teklifle gelmesi halinde ise konu yeniden değerlendirmeye alınacak.

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