Filipe Luis sessizliğini bozdu: Vicdanım huzurlu bir şekilde ayrılıyorum

Flamengo ile büyük başarılara imza atan ve en son alınan 8-0'lık galibiyete rağmen takımdan gönderilen teknik direktör Filipe Luis, ilk kez açıklamada bulundu.

40 yaşındaki teknik adamın açıklaması şu şekilde:

"Bugün, yaklaşık 7 yıl boyunca evim olan kulübe, Clube de Regatas do Flamengo’ya veda ediyorum. Tarihe geçen başarılar, unutulmaz geceler ve asla unutmayacağım bir sevgi... Kazandığımız her kupa; emek, çalışma, cesaret ve her şeyden önce bu armaya duyulan sevginin bir sonucuydu. Bana bu başarılı dönemi yaşama fırsatı veren yönetime teşekkür ediyorum. Bu kadar iz bırakan bir yolculuk inşa etmem için bana duyulan güvene her zaman minnettar kalacağım."

Son olarak oyunculara ve taraftara seslenen Luis'in yönetim hakkında konuşmaması dikkatleri çekti.

"Oyunculara sonsuz saygım var. Sizler devlersiniz. Karakter sahibi insanlar, adanmış profesyoneller ve saha içinde de dışında da şampiyonlarsınız. Başardığımız hiçbir şey, herkesin gösterdiği özveri ve birlik olmadan mümkün olmazdı. Bana verdiğiniz bu fırsat için size yalnızca teşekkür edebilirim. Bu, bir vedadan çok; hayatımın geri kalanında taşıyacağım saygı, sevgi ve birlik gösterisiydi. Zor bir anı unutulmaz bir şeye dönüştürdünüz. Bu formayı her gün onurlandırdığınız ve beni hem teknik direktör hem de bir insan olarak onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Her zaman saygımı, hayranlığımı ve minnettarlığımı kazanacaksınız.

Ve taraftarlara… siz bunun ruhusunuz. Desteklediniz, coştunuz, acı çektiniz ve inandınız. Birlikte şampiyon olduk! Her tezahüratı, her alkışı ve hatta her eleştiriyi kalbimde taşıyorum; çünkü hepsi bu yolculuğun bir parçasıydı. İçim rahat, başım dik ve vicdanım huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Futbol döngülerden oluşur ve bizimkisi tarihi bir döngüydü."