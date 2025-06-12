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        Filistin gösterisinde 6 gözaltı

        Ankara'da izinsiz olarak düzenlenen Filistin protestosunda, polise saldıran 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 21:52 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:52
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        Filistin gösterisinde 6 gözaltı
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        Başkentte akşam saatlerinde, Kızılay Yüksel Caddesinde toplanan ve Filistin protestosu adı altında izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Uyarılara direnen ve ellerindeki flamaların sopaları ile polise saldıran gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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