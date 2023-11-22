Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü. Ardından ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Akın'ın boğazından parça alınmıştı.

"İYİLEŞME YOLUNDASINIZ' DEDİLER" Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Filiz Akın, konuyla ilgili, "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi. REKLAM

"ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK" 80 yaşındaki Akın, ardından, "Öyle de oldu.... Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz" ifadelerini kullandı. Filiz Akın'a sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı