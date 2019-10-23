Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarının bünyesinde bulunduran Brisa, filo yönetiminde dijital döneme geçiyor. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile uygulamalar geliştiren şirket, “dijital filo” hizmetlerini de bu çözümlere dahil ettiğini bildirdi.

Bu hizmetler arasında yer alan Telematik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık Ölçme Sistemi),Sürüş Destek Sistemi, Profleet mobil uygulaması, filoların anlık olarak takibi ve yönetimine olanak sağlıyor.

Şirketin tek bir çatı altında sunduğu bu hizmetlerinden Telematik, aracın konum bilgisini, arıza, mekanik bilgilerini ve sürücü davranışını kayıt altına alan ve raporlayan bir sistem olarak çalışıyor.

Çekici ve treyler için iki ayrı versiyonu olan bu hizmet sayesinde araçlarda kapsamlı bir sefer yönetimi gerçekleştiriliyor.

Yakıt tüketiminden aracın yükü ve hızına dek yolculuğa etki eden kritik faktörler değerlendirilerek filoların yeni nesil bir bakış açısıyla yönetimine olanak sunulduğu belirtiliyor.

Lastik basıncı ve sıcaklığının takibi ve raporlanmasını sağlayan TPMS de sunduğu verilerle lastiklerin aniden patlaması gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda lastik kaynaklı yakıt verimsizliklerinin önüne geçiyor, lastik basıncının kontrol altına alınması ile lastik ömrünü uzatıyor.

MOBİLEYE İLE BİRLİKTE GELİŞTİRDİ

Brisa’nın otonom sürüş teknolojisi geliştiren Mobileye ile iş birliği kapsamında geliştirdiği Sürüş Destek Sistemi ise yolculuk boyunca yolu izleyip gerekli uyarılarda bulunarak sürücüler için üçüncü bir göz işlevi görüyor.

Kullanıcılarına araç çarpışmalarını ve kazaları önleyen üstün bir teknoloji sunuyor. Bu hayati önem taşıyan destekle birlikte Sürüş Destek Sistemi, araç ve sürücü takibi, yol yardım, yakıt tüketimi takibi, görev yönetimi, karbon emisyonu ölçümü, yol uyarı sistemleri gibi çok kapsamlı araçları içerisinde barındırıyor.

Brisa’nın uzun yıllardır filo şirketlerinin verimlilikleri ve kârlılıkları için geliştirdiği ve Aspects+, TMP+ gibi yenilikçi hizmetleri içeren Profleet, filo yöneticilerine mobil cihazları ile araç ve sürücüleri anlık olarak takip etme imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamaya görei, filoda yapılan lastik incelemeleri, filo analizi, hurda sorunları, lastik değişimi süreçleri, kaplama analizi, lastik performansı ve basınç hesaplama dijital bir ortamda pürüzsüz bir şekilde yönetilebiliyor.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, "Kazaların önüne geçecek verilerle desteklediğimiz müşterilerimizin öncelikle bu alanda önemli bir iyileşme sağlayacaklarına inanıyoruz. Bununla birlikte çevresel etkilerini en aza indirirken, toplam maliyetlerini de azaltacaklar. Böylece kurumlarının sürdürülebilirliğine ve kârlılığına yatırım yapmış olacaklar" şeklinde konuştu.