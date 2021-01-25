Filtre kahve popülerliğini hazır kahvelerin rağbet görmeyi bırakıp, 2. nesil kahve dükkanlarının açılmasıyla kazanmıştır. 3. nesil kahvecilikle beraber hemen hemen her kahveseverin göz bebeği olmuştur ve hem ofislerde, iş merkezlerinde hem de evlerde yerini almıştır. Filtre kahve, kullanılan metoduna uygun olarak öğütülmüş kahve çekirdeklerinin sıcak suyla buluşturulup demlenmesiyle elde edilen kahve çeşididir. Filtre kahve denmesinin sebebi demlenen kahvenin kağıt ya da metal filtreden süzülerek posasından ayrılması ve hazır hale gelmesidir. Süzülmesi sayesinde diğer kahve çeşitlerinden daha berrak ve akışkan bir kıvamı vardır.

Filtre Kahvenin Faydaları Nelerdir?

• Filtre Kahve İçmek Karaciğerinize Faydalıdır: Alkolün aksine filtre kahve karaciğeriniz için oldukça faydalıdır. Günde 3-4 bardak filtre kahve içen kişilerde siroz olma riski %80 azalmaktadır. Aynı zamanda yine aynı miktarı tüketen kişilerde karaciğer kanseri riski de %40 oranında düşmektedir.

• Sizi Daha Akıllı Birine Dönüştürür: Kafein psiko-aktif bir maddedir. Yani uyarıcı etkisi çok kuvvetlidir. Kahveyi içtikten 45 dakika içinde kafein beyninize ulaşmış olur ve noradrenalin ve dopamin salgılanmaya başlar. Bu maddeler, sizin çevreye karşı olan duyarlılığınızı arttıracaktır. Bu sayede anlık tepkileriniz, hafızanız, enerji seviyeniz ve ruh haliniz yükselecektir.

• Metabolizmanızı Hızlandırır: Metabolizmanızı %11 oranında hızlandırmaktadır. Aynı zamanda kafein iyi bir yağ yakıcıdır. Yağ yakıcı birçok ilaç içerisinde kafein maddesi bulunmaktadır. Kilolarınızdan kurtulmak için mutlaka spor yapın ama bunun yanında filtre kahve içmeyi de ihmal etmeyin…

• Besin Değeri Yüksek Olup Bir Sürü Faydalı Öğeleri İçermektedir: İçilen kahve ile vücudunuza birçok antioksidan madde almış olursunuz. Bunlardan bazıları B2 vitamini, B3 vitamini ve B5 vitamini, manganez, magnezyum ve potasyumdur. Bu yararlı öğelerin vücuda emilimi birçok sebze ve meyveye göre kahvede daha çoktur. Sağlıklı bir hayat için mutlaka filtre kahve içmelisiniz.



• Parkinson Riskini Azaltır: Parkinson hastalığı dopamin seviyesindeki azalmadan kaynaklanabilmektedir. Düzenli içilen kahve dopamin seviyenizi sürekli yüksek tutacaktır ve bu hastalığa yakalanma riskinizi %32-60 oranında azaltacaktır.

• Vücudunuzu Temizler: Kahve, bira gibi idrar söktürücü bir içecektir. Buda vücudunuzdan birçok zararlı bakterinin dışa atılması demektir. Kahve içen insanlar daha az hasta olmaktadır.

• Alzheimer Olma Riskinizi Azaltır: Kahve içmenin hafızanıza iyi geldiğini belirtmiştim. Aslında tüm bunları sağlayan madde kafeindir ve kafein filtre kahve içerisinde bolca bulunmaktadır. Düzenli içilen kahve ile hafızanız taze kalacaktır ve alzheimer hastalığına yakalanma riskiniz düşecektir.