BDDK, faizsiz finansman modeliyle konut ve taşıt edindiren 21 firmanın tasfiyesine karar verdi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısından yayımlanan karar göre söz konusu 21 şirketin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine verilen süre zarfında intibak edemediği kaydedildi.

FİNANSEVİM KAPATILDI MI?

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre tasfiye edilen faizsiz ev alma şirketleri arasında Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunuyor.

FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETLERİNDE DEVLET GARANTİSİ VAR MI?

BDDK'dan yapılan açıklamada, "08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur."

BDDK'nın bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle “intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine” karar verildiği kaydedildi.

FİNANSEVİM'E PARA YATIRANLAR NE OLACAK?

HABERTÜRK'ün edindiği bilgilere göre, BDDK ve TMSF vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalara başladı. Buna göre, tasfiyesine karar verilen söz konusu 21 firma için BDDK ve TMSF çatısı altında bir Tasfiye Kurulu kurulacak.

Normal şartlarda bu tasarruflar kamu güvencesi altında olmamasına karşın kurul gözetiminde ilgili firmaların tüm müşterilerinin parası ödenmeye çalışılacak. Ödemelerin şirket varlıklarının ve sahiplerinin satışı üzerinden elde edilen parayla yapılacağı öğrenildi.