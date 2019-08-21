Fiorentina, Ribery'yi transfer etti

Serie A takımlarından Fiorentina, Fransız yıldız Frank Ribery'yi kadrosuna kattı.

Alman ekibi Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılan 36 yaşındaki Ribery, kariyerini İtalyan temsilcisi Fiorentina'da sürdürecek. Floransa'da havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Fransız futbolcunun iki yıllık sözleşmeye imza attığı basına yansıdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun yarın basına tanıtılacağı kaydedildi.

Ribery, 12 yıl forma giydiği Bayern Münih ile 8'i Bundesliga şampiyonluğu olmak üzere toplam 21 kupa sevinci yaşadı. Alman ekibi, eski futbolcusuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "bol şans" diledi.