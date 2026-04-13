        Haberler Televizyon Fırat Tanış 'Delikanlı'da

        Fırat Tanış 'Delikanlı'da

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı'nın kadrosuna Fırat Tanış dahil oldu. Tanış, 'Miran' karakterini canlandıracak

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 17:12 Güncelleme:
        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güventaman’ın üstlediği 'Delikanlı' dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Fırat Tanış dahil oluyor. 'Miran' karakteriyle üçüncü bölümde diziye dahil olacak olan Fırat Tanış, hikâyede önemli gelişmelere sebep olacak.

        Miran, yoksulluk ve sevgisizlik içinde büyümüş, hayatın en sert yüzüyle erken yaşta tanışmış bir adamdır. İçinde taşıdığı derin öfke ve adalet arayışı, onu sabırlı, kontrollü ve kolay pes etmeyen birine dönüştürmüştür. Dışarıdan sakin ve güvenilir görünse de, içinde dinmeyen bir çatışma ve karanlık bir geçmiş taşır. Sarp’la olan bağı, samimiyet ve güven üzerine kurulmuş olsa da, altında kırılgan ve karmaşık bir dinamik barındırır. Aşkla tanışması onun iç dünyasını sarsarken, Yusuf’la kesişen yolu ise onu hiç beklemediği bir hedefe, kendi doğrularını yeniden sorgulayacağı güçlü bir hikâyenin içine sürükler.

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        'Delikanlı' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

