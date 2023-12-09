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        Haberler Ekonomi Para Krediler Fitch, 2024'te küresel ekonomide yavaşlama bekliyor - Para Haberleri

        Fitch'ten 2024'te küresel ekonomide yavaşlama tahmini

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomin gelecek yıl yüzde 2,1 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 01:41 Güncelleme: 09.12.2023 - 01:43
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        Fitch, 2024'te küresel ekonomide yavaşlama bekliyor
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        Fitch Ratings'in "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,5’ten yüzde 2,9 seviyesine çıkarıldığı belirtilirken, gelecek sene ise dünya ekonomisinin büyümesinin yüzde 2,1’e gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

        Raporda, parasal sıkılaştırmanın etkilerinin gelecek dönemde hissedilmesinin beklendiği, Çin’deki konut sektörü sorunları ve Avro Bölgesi’ndeki duraklamanın 2024 yılında küresel büyüme üzerinde yansımalarının görülebileceği belirtildi.

        Kuruluşun raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1, gelecek yıl ise yüzde 2,5 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği aktarıldı.

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        AA'nın haberine göre; raporda, Türkiye’de enflasyon oranının bu yılın sonunda yüzde 65 olmasının, gelecek yılın sonunda ise yüzde 38 seviyesine gerilemesinin beklendiği anlatıldı.

        Ayrıca raporda, ABD ekonomisinin 2023 sonunda yüzde 2,4, gelecek sene ise yüzde 1,2 seviyesinde büyüyeceği beklentisine yer verildi.

        Fitch Ratings’in raporunda, Çin ekonomisin bu yıl sonunda yüzde 5,3, gelecek yıl ise yüzde 4,6 oranında büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

        Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5, gelecek yıl 0,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtilen raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 0,5, 2024 yılında 0,3 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.

        Gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

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