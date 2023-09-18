FIVB'den yeni devşirme kanunu! Melissa Vargas milli takımda yer almayacak mı?
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) A milli takımlar düzeyinde 'devşirme' uygulamasına sınırlama getirdi. Bu haberden sonra Filenin Sultanları'nın gözde oyuncusu Melissa Vargas'ın takımda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.
Milletler Ligi'nin ardından tarihte bir ilke imza atarak Avrupa Şampiyonu olan ve kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları şimdilerde Japonya'da Paris Olimpiyatları için eleme maçlarına çıkıyor.
Gündeme gelen FIVB'nin aldığı "devşirme kararı" ile Melissa Vargas merak konusu oldu. Yeni gelen karar ile birlikte devşirme sisteminde yeniliğe gidildi ve Vargas gibi birçok oyuncumuz için A milli takım kariyerinin sona erebileceği söylendi.
FIVB'nin aldığı karara göre, bir ülkenin A milli takımında forma giyen voleybolcular, vatandaşlık alsalar dahi başka bir ülkenin A milli takımında yer alamayacak.
Başka ülkelerde doğan 'devşirme' oyunculara yönelik alan karar ile birlikte Vargas sevenleri araştırma yapmaya başladı. Peki, Melissa Vargas'ın A milli takım kariyeri bitecek mi?
Başka ülkede doğan oyuncular, söz konusu tarihten önce vatandaşlık aldılar ise karardan etkilenmeyecekler. Melissa Vargas'ta 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçtiği için yeni devşirme kuralından etkilenmeyecek.