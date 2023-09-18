Haberler Spor Voleybol FIVB'den yeni devşirme kanunu! Melissa Vargas milli takımda yer almayacak mı? - Voleybol Haberleri

FIVB'den yeni devşirme kanunu! Melissa Vargas milli takımda yer almayacak mı? Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) A milli takımlar düzeyinde 'devşirme' uygulamasına sınırlama getirdi. Bu haberden sonra Filenin Sultanları'nın gözde oyuncusu Melissa Vargas'ın takımda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:33 facebook

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Milletler Ligi'nin ardından tarihte bir ilke imza atarak Avrupa Şampiyonu olan ve kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları şimdilerde Japonya'da Paris Olimpiyatları için eleme maçlarına çıkıyor.

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Gündeme gelen FIVB'nin aldığı "devşirme kararı" ile Melissa Vargas merak konusu oldu. Yeni gelen karar ile birlikte devşirme sisteminde yeniliğe gidildi ve Vargas gibi birçok oyuncumuz için A milli takım kariyerinin sona erebileceği söylendi.