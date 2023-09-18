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        Haberler Spor Voleybol FIVB'den yeni devşirme kanunu! Melissa Vargas milli takımda yer almayacak mı? - Voleybol Haberleri

        FIVB'den yeni devşirme kanunu! Melissa Vargas milli takımda yer almayacak mı?

        Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) A milli takımlar düzeyinde 'devşirme' uygulamasına sınırlama getirdi. Bu haberden sonra Filenin Sultanları'nın gözde oyuncusu Melissa Vargas'ın takımda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:33
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        Milletler Ligi'nin ardından tarihte bir ilke imza atarak Avrupa Şampiyonu olan ve kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları şimdilerde Japonya'da Paris Olimpiyatları için eleme maçlarına çıkıyor.

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        Gündeme gelen FIVB'nin aldığı "devşirme kararı" ile Melissa Vargas merak konusu oldu. Yeni gelen karar ile birlikte devşirme sisteminde yeniliğe gidildi ve Vargas gibi birçok oyuncumuz için A milli takım kariyerinin sona erebileceği söylendi.

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        FIVB'nin aldığı karara göre, bir ülkenin A milli takımında forma giyen voleybolcular, vatandaşlık alsalar dahi başka bir ülkenin A milli takımında yer alamayacak.

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        Başka ülkelerde doğan 'devşirme' oyunculara yönelik alan karar ile birlikte Vargas sevenleri araştırma yapmaya başladı. Peki, Melissa Vargas'ın A milli takım kariyeri bitecek mi?

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        Başka ülkede doğan oyuncular, söz konusu tarihten önce vatandaşlık aldılar ise karardan etkilenmeyecekler. Melissa Vargas'ta 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçtiği için yeni devşirme kuralından etkilenmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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