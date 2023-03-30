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Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

Kariyerinde Marsilya, Milan ve Arsenal gibi takımlarda oynayan eski Fransız futbolcu Mathieu Flamini henüz İtalya'da forma giyerken kurduğu kimya fabrikası sayesinde tüm zamanların en zengin ikinci futbolcusu oldu. Flamini listede Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı. İşte Flamini'nin girişim hikayesi...

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  • Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

    Fransız emekli futbolcu Mathieu Flamini kariyerinde Marsilya, Milan ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 
  • Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

    Milan'da oynadığı sırada ticarete atılan ve kimya fabrikası kurarak Levülinik asid üretmeye başlayan Fransız futbolcu bu sektörde dünya devi oldu.  
  • Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

    Flamini, 2008'de kariyeri devam ederken dünyanın ilk levülinik asit üreticisi olan GF Biochemicals şirketinin kurucu ortakları arasına katıldı. 
  • Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

    Levülinik asit doğa dostu yakıtların üretimi için kilit bir madde olarak görülüyordu. Toprakta çözünebilen tarım ilaçlarında yer alan bu madde, oda spreyleri ile parfümlerin yapımında ve eczacılıkta da kullanılıyor.
  • Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

    theSporting.blog'ta yer alan bilgilere göre,  Mathieu Flamini net servetini 14 milyar dolara çıkarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu konumuna yerleşti.

     
  • Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!

    Listede birinci sırada yer alan isim ise Brunei Prensi Jefri Bolkiah'ın oğlu Faiq Bolkiah. Bu iki ismin ardından Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi servetleriyle baş çekiyorlar.

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