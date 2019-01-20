Transfer çalışmalarını sürdüren ve sağ bek ile bir ön kenar oyuncusu arayışında olan Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşanıyor!

Turkcell BiP Spor'un haberine göre bir süredir takımdan ayrılacağı gündemde olan Quaresma, ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime bildirdi.

İddiaya göre Portekizli yıldız, tıpkı Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski kulübü Porto'ya dönmek istiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.