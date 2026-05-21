        Kocaeli'de Yuvacık Barajı uyarısı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de Yuvacık Barajı uyarısı

        Kocaeli Valiliği, bölgede beklenen yağış nedeniyle Yuvacık Barajı'nda kontrollü su deşarjı yapılabileceğini duyurarak dere yatakları çevresinde dikkatli olunması uyarısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 13:38 Güncelleme:
        Kocaeli Valiliği, bölgede beklenen yağışlı periyot nedeniyle Yuvacık Barajı'nda kontrollü su deşarjı yapılabileceğini duyurarak dere yatakları çevresinde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        İHA'nın haberine göre valilikten yapılan yazılı basın duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda bölgenin yağışlı bir periyoda girdiği belirtildi.

        Açıklamada, Yuvacık Barajı'nda meydana gelebilecek yüksek debili akımların baraj işletme emniyeti açısından risk teşkil etmemesi için tedbir alınacağı vurgulanarak, "Muhtemel pik debilere karşı yeterli rezerv hacminin muhafaza edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde kontrollü su deşarjı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Bu kapsamda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Yuvacık Barajı mansabında bulunan dere yatağı güzergahları, kanallar ve göl rezervuar alanlarında herhangi bir olumsuz etki meydana gelmemesi, can ve mal kaybı riskinin ortaya çıkmaması için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

