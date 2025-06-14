Flaş iddia: İran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi hedef oldu!

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı iddia edildi.

İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İran füzelerinin isabet ettiği binalardan birinde, şu an Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran Yunan koç Itoudis'in evinin de olduğu öne sürüldü.