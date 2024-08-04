Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı: Tam bir yetenek!

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle maça bir saatten fazla ara verildi. Ancak bu durum bir kez daha Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'i etkilemedi. Türk cevheri bu sezon öncesi parlıyor."