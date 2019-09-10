Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Rumen futbolcu, Brighton forması giydiği dönemde Southampton maçında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza almıştı. Ligde oynanan Manchester City ve Lig Kupası'ndaki Bristol maçlarında oynamayarak 2 maçlık cezası dolduran oyuncunun 1 maçlık cezası kalmıştı.

Talimatlara göre; bir oyuncunun transfer olmadan önce 4 maçtan az cezası varsa bunun kalan kısmını yeni takımında otomatik olarak çekiyor. 4 maçtan fazla cezası olması durumunda ise FIFA'dan yazı geliyor.

Bu kural neticesinde Florin Andone, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sahada olamayacak.