Fode Koita'dan "Kabe’de Hacılar" performansı
SHOW TV'de yayınlanan 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' programına konuk olan Gineli futbolcu Fode Koita, "Kabe'de Hacılar" ilahisini seslendirdi
Giriş: 27.02.2026 - 10:35 Güncelleme:
Geçmişte Kasımpaşa SK, Sivasspor ve Trabzonspor formalarını giyen, kariyerini şimdilerde Iğdır FK’da sürdüren Fode Koita, SHOW TV’de yayınlanan 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' programına katıldı. Gineli futbolcu son günlerde çok konuşulan "Kabe’de Hacılar" ilahisini seslendirdi.
Koita'nın performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
