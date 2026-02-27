Canlı
        Haberler Televizyon Fode Koita'dan "Kabe’de Hacılar" performansı

        Fode Koita'dan "Kabe’de Hacılar" performansı

        SHOW TV'de yayınlanan 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' programına konuk olan Gineli futbolcu Fode Koita, "Kabe'de Hacılar" ilahisini seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Koita'dan "Kabe'de Hacılar" performansı

        Geçmişte Kasımpaşa SK, Sivasspor ve Trabzonspor formalarını giyen, kariyerini şimdilerde Iğdır FK’da sürdüren Fode Koita, SHOW TV’de yayınlanan 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' programına katıldı. Gineli futbolcu son günlerde çok konuşulan "Kabe’de Hacılar" ilahisini seslendirdi.

        Koita'nın performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        İlahi düeti Youtube'da ilk sırada
        İlahi düeti Youtube'da ilk sırada Haberi Görüntüle
