Fode Koita'dan "Kabe’de Hacılar" performansı

MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, dün düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.