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Haberler Otomobil
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F-150 Lightning'in üretimi zamlı başladı

Ford, Şubat ayında üretimini durdurduğu elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretimine kaldığı yerden yeniden başlarken, aracın fiyatında da artırıma gitti

F-150 Lightning'in üretimi zamlı başladı
HABERTURK.COM

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Şubat ayında elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'de batarya kaynaklı yangın çıkmasının ardından, modelin ara verdiği üretimine yeniden başladı.

Üretimini yeniden başlaması ile birlikte, elektrikli otomobilin fiyatını da zam geldi. Öyle ki, ABD'de artık 60 bin dolara yakın bir fiyattan satışa sunulacak otomobil, geçen seneye göre yüzde 50 zamlanmış oldu.



Ford, F-150 Lightning'in fiyatını 2021'de ilk kez duyurduğunda, aracın fiyatının 40 bin doların altında kalması planlanıyordu. Fakat, aradan geçen zaman içinde elektrikli pick-up'ın fiyatında birkaç kez zam meydana geldi.


Fiyat artışlarında, lityum, kobalt ve nikel gibi hammaddelerin hızlı artan fiyatları ve F-150 Lightning için bekleneni üzerinde talep gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.


Ford Şubat ayında, üretimden yeni çıkmış ve kalite kontrol sürecindeki F-150 Lightning'de yangın çıkması sonucu otomobilin üretimini ve sevkiyatını durdurdu.


 


 

            

            

                

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BAKMADAN GEÇME

        

        

            

                
				                    

                        
                            

                                

                                    Togg'da ilk teslimatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    Togg'da ikinci teslimat Aliyev'e
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Türkiye'de her bir elektrikli araç başına kaç istasyon düşüyor?
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    Elektrikli araç başına kaç istasyon düşüyor?
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Togg Trugo'nun şarj cihazlarının kurulumunu başladı
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    Togg'un şarj cihazları 10 ilde devreye girdi
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    İSPARK'lara şarj istasyonu kurulacak
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    İSPARK'lara şarj istasyonu geliyor
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    1000 beygirlik plug-in hibrit!
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    TOGG kazananlar belli oluyor! Yerli otomobil TOGG kura sonuçları açıklandı mı?
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    'Togg satıcı'
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Togg sahipleri çekiliş ile belli olacak
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    İlk sahipleri bu akşam belli olacak
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Benzinli ve dizel oto satış yasağı onaylandı
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    Benzinli ve dizel oto yasağı onaylandı
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Tesla Türkiye'ye kaça gelecek? - Otomobil Haberleri
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    Tesla kaça gelecek?
                                

                            

                        
                    

					                    

                        
                            

                                

                                    Bakan Kasapoğlu'nun TOGG tercihi memleketinin rengi Kula oldu
                                

                                

                                    OTOMOBİL
                                    Bakan Kasapoğlu'nun TOGG tercihi
                                

                            

                        
                    

					            

            

            

        

        
    









        


        





    


    
    

    

    

        

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